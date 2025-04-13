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Хераклес - АЗ Алкмар 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 14:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
13 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Хераклес
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - АЗ Алкмар, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
29 Израиль нп Суф Подгоряну
41 Нидерланды вр Йерун Зут
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
14 Сербия пз Кристиян Белич
11 Гана пз Ибрахим Садик
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала Хераклес2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур АЗ Алкмар1 : 0Хераклес
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Хераклес5 : 0АЗ Алкмар
28.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 1Хераклес
19.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 1Хераклес
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд АЗ Алкмар4 : 1Хераклес
19.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Хераклес3 : 2АЗ Алкмар
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар5 : 0Хераклес
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Хераклес1 : 2АЗ Алкмар
29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур АЗ Алкмар2 : 0Хераклес
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур 0 : 0Хераклес
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Хераклес2 : 1
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 1Хераклес
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 0Хераклес
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Хераклес4 : 2
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур АЗ Алкмар0 : 1
01.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур АЗ Алкмар2 : 2
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 3 : 3АЗ Алкмар
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2959
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 НЕК Неймеген2933
10 Фортуна2933
11 Хераклес2832
12 Гронинген2832
13 Спарта2831
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2919
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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