Хераклес - АЗ Алкмар 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 14:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
13 Апреля 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - АЗ Алкмар, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|41
|вр
|Йерун Зут
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|14
|пз
|Кристиян Белич
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|21
|нп
|Эрнест Поку
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|4 : 1
|19.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 2
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 0
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|0 : 1
|01.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|НЕК Неймеген
|29
|33
|10
|Фортуна
|29
|33
|11
|Хераклес
|28
|32
|12
|Гронинген
|28
|32
|13
|Спарта
|28
|31
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19