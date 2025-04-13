Морейренсе - Риу Аве 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 21:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
13 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
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Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Риу Аве, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Даниэль Кабрера
|3
|зщ
|Michel
|44
|зщ
|Marcelo
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|17
|пз
|Cedric Teguia
|10
|нп
|Джереми Антониссе
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|16
|пз
|Брандон Агилера
|76
|пз
|Martim Neto
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|7
|нп
|Andre Silva
|14
|нп
|Карем Зоаби
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|03.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 2
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|28
|46
|7
|Фамаликан
|29
|43
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Насьонал
|29
|32
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Арока
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|29
|18