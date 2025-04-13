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Морейренсе - Риу Аве 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 21:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
13 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Морейренсе
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Риу Аве, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
40 Бразилия вр Кевин
2 Испания зщ Даниэль Кабрера
3 Бразилия зщ Michel
44 Бразилия зщ Marcelo
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
6 Португалия пз Рубен Рамуш
80 Гана пз Лоуренс Офори
17 Испания пз Cedric Teguia
10 Кюрасао нп Джереми Антониссе
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
1 Польша вр Цезарий Мишта
3 Греция зщ Андреас Нтои
2 Англия зщ Джонатан Панзо
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
76 Португалия пз Martim Neto
34 Турция пз Демир Тыкназ
7 Бразилия нп Andre Silva
14 Израиль нп Карем Зоаби
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве3 : 2Морейренсе
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе0 : 0Риу Аве
01.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 4Морейренсе
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе1 : 1Риу Аве
31.10.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 0Морейренсе
12.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 1Риу Аве
30.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве1 : 1Морейренсе
03.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Морейренсе1 : 2Риу Аве
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Морейренсе
22.04.2018 Португалия - Примейра 31-й тур Морейренсе2 : 1Риу Аве
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 0 : 1Морейренсе
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Морейренсе2 : 2
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Морейренсе
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе1 : 1
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Риу Аве0 : 2
03.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 0Риу Аве
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 1Риу Аве
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Риу Аве2 : 3
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2846
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2835
11 Насьонал2932
12 Риу Аве2829
13 Арока2829
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2918

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