Утрехт - Гронинген 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 12:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
13 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гронинген, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|22
|пз
|Мигель Родригес
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|43
|зщ
|Марвин Персман
|18
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|10
|пз
|Лучано Валенте
|16
|пз
|Дэйв Квакман
|22
|пз
|Финн Стам
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Рон Янс
|Дик Люккин
История личных встреч
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|19.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|19.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 1
|08.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|1 : 3
|02.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|4 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|29
|59
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|НЕК Неймеген
|29
|33
|10
|Фортуна
|29
|33
|11
|Хераклес
|28
|32
|12
|Гронинген
|28
|32
|13
|Спарта
|28
|31
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19