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Утрехт - Гронинген 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 12:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
13 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Утрехт
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гронинген, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гронинген
Гронинген
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Дания пз Оскар Фрауло
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
22 Испания пз Мигель Родригес
21 США пз Пакстен Ааронсон
20 Франция нп Йоанн Катлин
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
43 Бельгия зщ Марвин Персман
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
10 Италия пз Лучано Валенте
16 Нидерланды пз Дэйв Квакман
22 Нидерланды пз Финн Стам
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гронинген0 : 1Утрехт
07.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 2Утрехт
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Утрехт2 : 1Гронинген
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Утрехт1 : 3Гронинген
21.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гронинген0 : 0Утрехт
19.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч Утрехт1 : 0Гронинген
09.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт2 : 2Гронинген
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гронинген0 : 0Утрехт
19.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Гронинген0 : 1Утрехт
08.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Гронинген0 : 1Утрехт
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур 2 : 2Утрехт
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Утрехт2 : 0
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Утрехт0 : 1
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 3Утрехт
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Утрехт1 : 0
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Гронинген1 : 3
02.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 4 : 1Гронинген
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 1 : 1Гронинген
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Гронинген1 : 0
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гронинген1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2959
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 НЕК Неймеген2933
10 Фортуна2933
11 Хераклес2832
12 Гронинген2832
13 Спарта2831
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2919
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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