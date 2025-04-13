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Сивасспор - Фенербахче 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 18:00
Стадион: Би Джи Груп 4 Эйлюль (Сивас, Турция), вместимость: 27532
13 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 31-й тур
Сивасспор
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сивасспор - Фенербахче, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Би Джи Груп 4 Эйлюль (Сивас, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сивасспор
Сивас
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Рыза Чалымбай
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 0Сивасспор
22.04.2024 Турция - Суперлига 33-й тур Сивасспор2 : 2Фенербахче
04.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Фенербахче4 : 1Сивасспор
29.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Сивасспор1 : 3Фенербахче
07.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Фенербахче1 : 0Сивасспор
22.01.2022 Турция - Суперлига 23-й тур Сивасспор1 : 1Фенербахче
12.09.2021 Турция - Суперлига 4-й тур Фенербахче1 : 1Сивасспор
11.05.2021 Турция - Суперлига 41-й тур Фенербахче1 : 2Сивасспор
21.01.2021 Турция - Суперлига 20-й тур Сивасспор1 : 1Фенербахче
05.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче1 : 0Сивасспор
05.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур 1 : 1Сивасспор
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Сивасспор5 : 1
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур 3 : 2Сивасспор
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Сивасспор3 : 1
03.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 1 : 0Сивасспор
06.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур Фенербахче4 : 1
28.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур 2 : 4Фенербахче
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2 3 : 2Фенербахче
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фенербахче1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2974
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2868
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор3051
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2848
5 Эюпспор2947
6 Истанбул Башакшехир2842
7 Гёзтепе2939
8 Газиантеп2839
9 Касымпаша2939
10 Антальяспор2939
11 Коньяспор3037
12 Трабзонспор2836
13 Ризеспор2834
14 Бодрум2933
15 Кайсериспор2833
16
Зона вылета
Сивасспор2931
17
Зона вылета
Аланьяспор2931
18
Зона вылета
Хатайспор2819
19
Зона вылета
Адана Демирспор28-2

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