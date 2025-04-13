Сивасспор - Фенербахче 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 18:00
Стадион: Би Джи Груп 4 Эйлюль (Сивас, Турция), вместимость: 27532
13 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сивасспор - Фенербахче, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Би Джи Груп 4 Эйлюль (Сивас, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сивасспор
Сивас
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Рыза Чалымбай
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|10.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|4 : 0
|22.04.2024
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 2
|04.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|4 : 1
|29.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 3
|07.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|11.05.2021
|Турция - Суперлига
|41-й тур
|1 : 2
|21.01.2021
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|05.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|5 : 1
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|3 : 2
|09.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|3 : 1
|03.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|4 : 1
|28.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|2 : 4
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2 3 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|29
|74
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|28
|68
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|30
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|28
|48
|5
|Эюпспор
|29
|47
|6
|Истанбул Башакшехир
|28
|42
|7
|Гёзтепе
|29
|39
|8
|Газиантеп
|28
|39
|9
|Касымпаша
|29
|39
|10
|Антальяспор
|29
|39
|11
|Коньяспор
|30
|37
|12
|Трабзонспор
|28
|36
|13
|Ризеспор
|28
|34
|14
|Бодрум
|29
|33
|15
|Кайсериспор
|28
|33
| 16
Зона вылета
|Сивасспор
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Аланьяспор
|29
|31
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|28
|19
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|28
|-2