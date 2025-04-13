Бенфика - Арока 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 19:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
13 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|58
|вр
|Нико Мантль
|78
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|26
|зщ
|Веверсон
|31
|пз
|Мамаду Лум
|21
|пз
|Таити Фукуи
|10
|пз
|Хасон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|19
|нп
|Alfonso Trezza
|50
|нп
|Гювен Ялчин
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|05.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|21.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|09.09.2016
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|09.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 4
|02.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|28
|46
|7
|Фамаликан
|29
|43
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Насьонал
|29
|32
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Арока
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|29
|18