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Бенфика - Арока 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 19:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
13 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Бенфика
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
3 Испания зщ Альваро Фернандес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
61 Португалия пз Флорентину Луиш
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
58 Германия вр Нико Мантль
78 Португалия зщ Александри Пинту
13 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
26 Бразилия зщ Веверсон
31 Сенегал пз Мамаду Лум
21 Япония пз Таити Фукуи
10 Испания пз Хасон
2 Гвинея пз Морлайе Силла
19 Уругвай нп Alfonso Trezza
50 Турция нп Гювен Ялчин
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 2Бенфика
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0Арока
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Арока0 : 3Бенфика
01.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Арока0 : 3Бенфика
05.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Бенфика4 : 0Арока
21.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Арока0 : 2Бенфика
14.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Арока
22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
10.02.2017 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика3 : 0Арока
09.09.2016 Португалия - Примейра 4-й тур Арока1 : 2Бенфика
09.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 5Бенфика
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 1 : 4Бенфика
02.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Бенфика3 : 2
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 3Бенфика
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 3Бенфика
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Арока1 : 2
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 1Арока
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Арока1 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 0 : 1Арока
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Арока0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2846
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2835
11 Насьонал2932
12 Риу Аве2829
13 Арока2829
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2918

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