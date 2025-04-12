Сельта - Эспаньол 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эспаньол, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|12
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|31
|пз
|Антониу Рока
|8
|пз
|Эду Эспосито
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|03.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1 ДВ
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|17.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|31.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|04.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Реал Сосьедад
|30
|41
|9
|Мальорка
|30
|40
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Севилья
|30
|36
|13
|Осасуна
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|34
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16