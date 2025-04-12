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Сельта - Эспаньол 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Сельта
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эспаньол, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Эспаньол
Барселона
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
5ИспаниязщСерхио Каррейра
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
12ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
19ИспанияпзУрко Гонсалес
10ИспанияпзПоль Лосано
31ИспанияпзАнтониу Рока
8ИспанияпзЭду Эспосито
7ИспаниянпХавьер Пуадо
2ИспаниянпРоберто Фернандес
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
30.11.2024Испания — Примера15-й турЭспаньол3 : 1Сельта
18.03.2023Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 3Сельта
03.01.2023Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол3 : 1 ДВСельта
13.08.2022Испания - Примера1-й турСельта2 : 2Эспаньол
10.04.2022Испания - Примера31-й турЭспаньол1 : 0Сельта
17.12.2021Испания - Примера18-й турСельта3 : 1Эспаньол
19.07.2020Испания - Примера38-й турЭспаньол0 : 0Сельта
26.09.2019Испания - Примера6-й турСельта1 : 1Эспаньол
24.04.2019Испания - Примера34-й турЭспаньол1 : 1Сельта
18.08.2018Испания - Примера1-й турСельта1 : 1Эспаньол
05.04.2025Испания — Примера30-й тур1 : 2Сельта
31.03.2025Испания — Примера29-й турСельта1 : 1
15.03.2025Испания — Примера28-й тур0 : 1Сельта
08.03.2025Испания — Примера27-й турСельта2 : 1
01.03.2025Испания — Примера26-й тур2 : 2Сельта
04.04.2025Испания — Примера30-й тур0 : 4Эспаньол
29.03.2025Испания — Примера29-й турЭспаньол1 : 1
15.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 1Эспаньол
10.03.2025Испания — Примера27-й турЭспаньол1 : 1
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Реал Сосьедад3041
9 Мальорка3040
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3039
12 Севилья3036
13 Осасуна3035
14 Валенсия3034
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес3028
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3026
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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