Спарта - Херенвен 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 18:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
12 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Херенвен, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Гиваи Зехиэль
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|19
|нп
|Нёккви Ториссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|16
|пз
|Marcus Linday
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|18
|нп
|Йон Николэеску
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|05.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|04.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Фортуна
|28
|33
|10
|Хераклес
|28
|32
|11
|Гронинген
|28
|32
|12
|Спарта
|28
|31
|13
|НЕК Неймеген
|28
|30
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19