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Спарта - Херенвен 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 18:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
12 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Спарта
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Херенвен, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Херенвен
Херенвен
1НидерландыврНик Олай
2Коморские островазщСаид Бакари
3НидерландызщMarvin Young
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5НидерландызщПатрик ван Анхольт
6НидерландыпзГиваи Зехиэль
8НидерландыпзКарел Эйтинг
11ЯпонияпзСюнсукэ Мито
10ИсландиянпКристиан Хлинссон
19ИсландиянпНёккви Ториссон
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
44НидерландыврАндрис Нопперт
45НорвегиязщOliver Braude
4НидерландызщСам Керстен
17НорвегиязщНиколай Хопланн
11ГерманиязщМатс Кёлерт
16ШвецияпзMarcus Linday
8НидерландыпзLuuk Brouwers
14НидерландыпзLevi Smans
10БельгияпзIlias Sebaoui
30ИраннпАлиреза Джаханбакш
18МолдавиянпЙон Николэеску
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турХеренвен2 : 0Спарта
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта2 : 1Херенвен
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турХеренвен1 : 3Спарта
15.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта4 : 0Херенвен
05.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турХеренвен0 : 0Спарта
03.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турСпарта1 : 1Херенвен
11.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХеренвен0 : 0Спарта
16.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХеренвен1 : 2Спарта
01.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турСпарта1 : 4Херенвен
09.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турХеренвен2 : 1Спарта
06.04.2025Нидерланды — Эредивизия28-й турСпарта2 : 0
29.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й тур0 : 3Спарта
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турСпарта1 : 1
07.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур1 : 1Спарта
02.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турСпарта4 : 0
04.04.2025Нидерланды — Эредивизия28-й турХеренвен3 : 1
30.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й тур2 : 0Херенвен
15.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турХеренвен1 : 1
08.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 1Херенвен
02.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й турХеренвен3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Фортуна2833
10 Хераклес2832
11 Гронинген2832
12 Спарта2831
13 НЕК Неймеген2830
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2819
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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