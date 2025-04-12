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Санта-Клара - Спортинг 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 19:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
12 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Санта-Клара
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
1БразилияврГабриэл Батиста
21ПортугалиязщФредерику Венансиу
13ПортугалиязщЛуиш Роша
3БразилиязщMatheus Pereira
32БразилияпзМатеус Нунес
42БразилияпзЛукас Соарес
8ПортугалияпзПедру Феррейра
35ПортугалияпзSergio Araujo
70Бразилиянп Vinicius
17ПортугалиянпJoao Costa
11БразилиянпГабриэл Силва
24ПортугалияврРуй Силва
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
22ИспаниязщИван Фреснеда
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
2БразилияпзМатеус Рейс
57ПортугалияпзЖеовани Кенда
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
18.12.2024Кубок Португалии1/8 финалаСпортинг2 : 1 ДВСанта-Клара
30.11.2024Португалия — Примейра12-й турСпортинг0 : 1Санта-Клара
01.04.2023Португалия - Примейра26-й турСпортинг3 : 0Санта-Клара
08.10.2022Португалия - Примейра9-й турСанта-Клара1 : 2Спортинг
14.05.2022Португалия - Примейра34-й турСпортинг4 : 0Санта-Клара
26.01.2022Португалия - Кубок лиги1/2 финалаСпортинг2 : 1Санта-Клара
07.01.2022Португалия - Примейра17-й турСанта-Клара3 : 2Спортинг
05.03.2021Португалия - Примейра22-й турСпортинг2 : 1Санта-Клара
24.10.2020Португалия - Примейра5-й турСанта-Клара1 : 2Спортинг
10.07.2020Португалия - Примейра31-й турСпортинг1 : 0Санта-Клара
05.04.2025Португалия — Примейра28-й тур2 : 0Санта-Клара
30.03.2025Португалия — Примейра27-й турСанта-Клара1 : 0
15.03.2025Португалия — Примейра26-й тур0 : 1Санта-Клара
09.03.2025Португалия — Примейра25-й турСанта-Клара1 : 1
02.03.2025Португалия — Примейра24-й тур1 : 0Санта-Клара
07.04.2025Португалия — Примейра28-й турСпортинг1 : 1
03.04.2025Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчСпортинг2 : 0
29.03.2025Португалия — Примейра27-й тур0 : 3Спортинг
15.03.2025Португалия — Примейра26-й турСпортинг3 : 1
09.03.2025Португалия — Примейра25-й тур1 : 3Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2829
12 Арока2829
13 Насьонал2829
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2818

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