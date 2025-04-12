Санта-Клара - Спортинг 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 19:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
12 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|13
|зщ
|Луиш Роша
|3
|зщ
|Matheus Pereira
|32
|пз
|Матеус Нунес
|42
|пз
|Лукас Соарес
|8
|пз
|Педру Феррейра
|35
|пз
|Sergio Araujo
|70
|нп
|Vinicius
|17
|нп
|Joao Costa
|11
|нп
|Габриэл Силва
|24
|вр
|Руй Силва
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|2
|пз
|Матеус Рейс
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|26.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|07.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|05.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|28
|18