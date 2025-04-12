БАТЭ - Гомель 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 18:00
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
12 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|21.05.2022
|Кубок Беларуси
|Финал
|1 : 2
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|28.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|7 : 4
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|4
|6
|4
|БАТЭ
|3
|6
|5
|Витебск
|4
|4
|6
|Минск
|3
|4
|7
|Нафтан
|3
|4
|8
|Слуцк
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|2
|4
|10
|Гомель
|3
|4
|11
|Неман
|2
|3
|12
|Арсенал
|3
|3
|13
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0