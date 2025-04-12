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БАТЭ - Гомель 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 18:00
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
12 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
БАТЭ
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 0БАТЭ
06.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур БАТЭ1 : 3Гомель
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 2Гомель
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
21.05.2022 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 2Гомель
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Гомель
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 2БАТЭ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ3 : 2Гомель
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ1 : 1Гомель
05.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1БАТЭ
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур БАТЭ0 : 1
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0БАТЭ
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 0 : 1БАТЭ
28.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур БАТЭ7 : 4
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Гомель0 : 1
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 1Гомель
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Гомель1 : 1
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 1 : 0Гомель
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь37
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн37
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь46
4 БАТЭ36
5 Витебск44
6 Минск34
7 Нафтан34
8 Слуцк34
9 Динамо Мн24
10 Гомель34
11 Неман23
12 Арсенал33
13 Торпедо-БелАЗ33
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь31
16
Зона вылета
Молодечно30

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