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Два клуба АПЛ заинтересованы в услугах Перишича

Дата публикации: 26-10-2021

В услугах Ивана Перишича, выступающего за «Интер», заинтересованы сразу 2 команды АПЛ. Информацией поделился ресурс «Fichajes».

Будущее 32-летнего хорвата в итальянском клубе остается под вопросом. Его соглашение с миланцами рассчитано до конца сезона. Договориться о пролонгации сотрудничества стороны пока не могут, поскольку руководство «Интера» не готово выплачивать хавбеку зарплату, которую он получает сейчас (порядка 5 млн евро за сезон).

Если «нерадзурри» не подпишут новый контракт с Перишичем, то в борьбу за хорвата вступят «Вест Хэм» и «Эвертон». Английские команды могут заключить с ним предварительное соглашение уже зимой.

В сезоне 21/22 на счету Перишича 11 игр за «Интер», в которых он стал автором 2 голов и 1 результативного паса.

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