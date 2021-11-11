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«Вест Хэм» заинтересовался Джованни Симеоне

Дата публикации: 11-11-2021

«Вест Хэм Юнайтед» может пополниться форвардом «Кальяри». Англичане хотят выкупить права на 26-летнего Джованни Симеоне, который является сыном тренера «Атлетико».

Аргентинец воспитывался в структуре клуба «Ривер Плейт». Свою европейскую карьеру нападающий начинал в «Дженоа». За «Кальяри» он выступает с 2020 года. При этом сезон 2021/2022 Джованни проводит в «Вероне» на правах аренды. В текущем розыгрыше на его счету 10 игр (9 забитых мячей, 3 голевые передачи).

Соглашение Симеоне с «Кальяри» заканчивается в 2024 году. Ценник на футболиста составляет 11 млн евро («Transfermarkt»).

Летом СМИ писали об интересе к бомбардиру со стороны «Зенита» и «Марселя».

Источник – «Daily Express».

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