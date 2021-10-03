Эльче - Сельта 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
3 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Сельта, которое состоится 03 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Фран Эскриба
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|12.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 1
|06.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|02.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|26.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 1
|02.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|29.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1