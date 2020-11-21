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Тоттенхэм - Лидс 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
21 Ноября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 12-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Тоттенхэм ХотспурЛидс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Лидс, которое состоится 21 ноября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
08.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Лидс Юнайтед3 : 1Тоттенхэм Хотспур
02.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лидс Юнайтед
27.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур

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