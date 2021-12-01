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Канада U20 - Германия U20 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
Канада U20 Германия U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Германия U20, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада U20
Германия U20
Главные тренеры
КанадаДэйв Кэмерон
ГерманияТобиас Абштрайтер
История личных встреч
27.12.2020 U20 ЧМ-2021 Группа A Германия U202 : 16Канада U20
30.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа B Германия U201 : 4Канада U20
28.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа A. Тур 2 Германия U200 : 4Канада U20
26.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа A. Тур 1 Германия U202 : 7Канада U20
26.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа B. Тур 1 Германия U203 : 9Канада U20
30.12.2008 U20 ЧМ-2009 Группа A. Тур 3 Германия U201 : 5Канада U20

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