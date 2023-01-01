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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 18 Января прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
18 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 18 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      19.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
      05.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
      03.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
      19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Юнайтед1 : 3Кристал Пэлас
      16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Юнайтед
      24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
      27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Кристал Пэлас1 : 3Манчестер Юнайтед
      24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
      05.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас2 : 3Манчестер Юнайтед
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      «Манчестер Юнайтед» продолжает охоту на игроков «Аякса». Кажется, за них придётся заплатить больше € 100 млн. «Манчестер Юнайтед» снова хочет игроков «Аякса». Тен Хагу нужны сразу трое!0'Сейчас Каземиро – ключевой элемент игры «Юнайтед». Перезагрузил команду, оправдав все ожидания и вложенные миллионы. «Скажи им, что я это исправлю». Как Каземиро всего за полгода преобразил «МЮ»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча седьмого тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал18 15 2 1 42-14 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити18 12 3 3 46-18 39 72.2
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед19 10 8 1 33-11 38 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед18 12 2 4 29-21 38 70.4
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур19 10 3 6 37-27 33 57.9
      6 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
      7 Брайтон энд Хоув Альбион18 9 3 6 35-25 30 55.6
      8 Брентфорд19 7 8 4 32-28 29 50.9
      9 Ливерпуль18 8 4 6 34-25 28 51.9
      10 Челси19 8 4 7 22-21 28 49.1
      11 Астон Вилла19 7 4 8 22-27 25 43.9
      12 Кристал Пэлас18 6 4 8 17-26 22 40.7
      13 Ноттингем Форест19 5 5 9 15-34 20 35.1
      14 Лестер Сити19 5 2 12 26-33 17 29.8
      15 Лидс Юнайтед18 4 5 9 26-33 17 31.5
      16 Вулверхэмптон19 4 5 10 12-27 17 29.8
      17 Борнмут19 4 4 11 18-41 16 28.1
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед19 4 3 12 15-25 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон19 3 6 10 15-26 15 26.3
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон19 4 3 12 17-34 15 26.3

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