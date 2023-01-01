Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 18 Января прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
18 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 18 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|19.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 0
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 2
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 3
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|05.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 3
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|70.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|10
|3
|6
|37-27
|33
|57.9
|6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|51.7
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|55.6
|8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|50.9
|9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|51.9
|10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|49.1
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|43.9
|12
|Кристал Пэлас
|18
|6
|4
|8
|17-26
|22
|40.7
|13
|Ноттингем Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|35.1
|14
|Лестер Сити
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|29.8
|15
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|31.5
|16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|29.8
|17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|28.1
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|26.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|26.3
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|26.3