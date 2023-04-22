Специя - Торино 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
27 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Торино, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Торино
Турин
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|55
|зщ
|Пшемыслав Висневски
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|27
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|25
|пз
|Сальваторе Эспозито
|13
|пз
|Аркадиуш Реца
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|5
|зщ
|Эндрю Гравильон
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|16
|пз
|Никола Влашич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Леонардо Семпличи
|Иван Юрич
История личных встреч
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 1
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73-26
|86
|79.6
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55-28
|68
|63.0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|21
|3
|12
|67-40
|66
|61.1
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60-42
|64
|59.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47-35
|60
|55.6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55-32
|59
|-10
|54.6
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Фиорентина
|36
|13
|11
|12
|48-41
|50
|46.3
|10
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|11
|Торино
|36
|13
|11
|12
|38-40
|50
|46.3
|12
|Удинезе
|36
|11
|13
|12
|45-44
|46
|42.6
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|36
|10
|12
|14
|36-46
|42
|38.9
|15
|Салернитана
|36
|8
|15
|13
|45-58
|39
|36.1
|16
|Лечче
|36
|7
|12
|17
|30-43
|33
|30.6
|17
|Специя
|36
|6
|13
|17
|30-56
|31
|28.7
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|36
|3
|9
|24
|22-67
|18
|16.7