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Специя - Торино 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
27 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Специя
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Торино, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Торино
Турин
69ПольшаврБартломей Дронговский
55ПольшазщПшемыслав Висневски
4УэльсзщИтан Ампаду
43ГрециязщДимитриос Николау
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6МароккопзМехди Бурабья
8ШвецияпзАльбин Экдаль
25ИталияпзСальваторе Эспозито
13ПольшапзАркадиуш Реца
18АнголанпМбала Н'Зола
11ГананпЭммануэль Гьяси
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
13ШвейцариязщРикардо Родригес
59РоссияпзАлексей Миранчук
16ХорватияпзНикола Влашич
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
ИталияЛеонардо Семпличи
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
15.01.2023 Италия - Серия А 18-й тур Торино0 : 1Специя
23.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Торино2 : 1Специя
06.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Специя1 : 0Торино
15.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Специя4 : 1Торино
16.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Торино0 : 0Специя
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 0Специя
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Специя2 : 0
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Специя
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 2Специя
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Специя0 : 2
21.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Торино1 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 1Торино
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Торино1 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 2Торино
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Торино1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи36 27 5 4 73-26 86 79.6
2
Лига чемпионов
Лацио36 20 8 8 55-28 68 63.0
3
Лига чемпионов
Интер М36 21 3 12 67-40 66 61.1
4
Лига чемпионов
Милан36 18 10 8 60-42 64 59.3
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Лига Европы
Рома36 17 9 10 47-35 60 55.6
7
Квалификация Лиги конференций
Ювентус36 21 6 9 55-32 59 -10 54.6
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина36 13 11 12 48-41 50 46.3
10 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
11 Торино36 13 11 12 38-40 50 46.3
12 Удинезе36 11 13 12 45-44 46 42.6
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи36 10 12 14 36-46 42 38.9
15 Салернитана36 8 15 13 45-58 39 36.1
16 Лечче36 7 12 17 30-43 33 30.6
17 Специя36 6 13 17 30-56 31 28.7
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория36 3 9 24 22-67 18 16.7

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