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Фрайбург - Байер 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
17 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Фрайбург
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Байер, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Байер
Леверкузен
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
5 Германия зщ Мануэль Гульде
17 Германия зщ Лукас Кюблер
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
34 Германия пз Мерлин Рёль
27 Германия пз Николас Хефлер
22 Венгрия нп Роланд Шаллаи
9 Германия нп Лукас Хёлер
32 Италия нп Винченцо Грифо
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
29.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Байер2 : 1Фрайбург
26.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Байер
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Байер2 : 3Фрайбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер2 : 1Фрайбург
19.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 1Байер
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер1 : 2Фрайбург
01.11.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург2 : 4Байер
29.05.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Фрайбург0 : 1Байер
23.11.2019 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер1 : 1Фрайбург
02.03.2019 Германия - Бундеслига 24-й тур Байер2 : 0Фрайбург
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 5 : 0Фрайбург
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 1 : 2Фрайбург
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фрайбург1 : 0
01.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 2
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 1Фрайбург
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Байер3 : 2
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер2 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Байер
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 0 : 2Байер
23.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер2 : 1
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«Байер» в этом сезоне, как вы помните, не проигрывал ни в Бундеслиге, ни в Лиге Европы, ни в Кубке. Однако в первом матче 1/8 финала ЛЕ с «Карабахом» был близок к фиаско.К 90 3-й минуте команда Алонсо проигрывала и вылетала из Лиги Европы, но успела забить дважды Эх, Лунёв! «Байер» жестоко оборвал сказку «Карабаха», выдав самый эпичный камбэк сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Бундеслиги: «Фрайбург» — «Байер». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2649
5
Лига Европы
Боруссия Д2547
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2533
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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