Фрайбург - Байер 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
17 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Байер, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|27
|пз
|Николас Хефлер
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 4
|29.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 2
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
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«Байер» в этом сезоне, как вы помните, не проигрывал ни в Бундеслиге, ни в Лиге Европы, ни в Кубке. Однако в первом матче 1/8 финала ЛЕ с «Карабахом» был близок к фиаско.К 90 3-й минуте команда Алонсо проигрывала и вылетала из Лиги Европы, но успела забить дважды Эх, Лунёв! «Байер» жестоко оборвал сказку «Карабаха», выдав самый эпичный камбэк сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Бундеслиги: «Фрайбург» — «Байер». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|25
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|25
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13