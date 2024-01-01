ПСВ Эйндховен - Твенте 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
17 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Твенте, которое состоится 17 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|27
|нп
|Ирвин Лосано
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Юри Регер
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Петер Бош
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 2
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|03.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|69
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|25
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|25
|40
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|26
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|26
|34
|9
|Утрехт
|25
|33
|10
|Херенвен
|25
|31
|11
|Спарта
|25
|30
|12
|Алмере Сити
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|26
|28
|14
|Хераклес
|26
|26
|15
|Эксельсиор
|26
|22
|16
|Валвейк
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Волендам
|25
|14