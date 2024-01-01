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ПСВ Эйндховен - Твенте 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
17 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Твенте, которое состоится 17 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Твенте
Энсхеде
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
3 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Бразилия зщ Андре Рамальо
18 Франция зщ Оливье Боскальи
8 США зщ Серджино Дест
20 Нидерланды пз Гус Тиль
23 Нидерланды пз Йоей Верман
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
27 Мексика нп Ирвин Лосано
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
20 Нидерланды зщ Джошуа Бренет
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Юри Регер
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте0 : 3ПСВ Эйндховен
26.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
03.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте2 : 1ПСВ Эйндховен
02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте3 : 3ПСВ Эйндховен
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Твенте
06.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Твенте
22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Твенте1 : 1ПСВ Эйндховен
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1Твенте
03.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Твенте1 : 1ПСВ Эйндховен
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 0ПСВ Эйндховен
08.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 1 : 7ПСВ Эйндховен
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 1
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте2 : 1
02.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 1 : 2Твенте
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте3 : 0
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Твенте0 : 1
10.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур 0 : 3Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2569
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2559
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2553
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2540
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2637
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2634
9 Утрехт2533
10 Херенвен2531
11 Спарта2530
12 Алмере Сити2529
13 ПЕК Зволле2628
14 Хераклес2626
15 Эксельсиор2622
16 Валвейк2622
17
Зона вылета
Витесс2516
18
Зона вылета
Волендам2514

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