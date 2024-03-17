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Гамбург - Веен 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
17 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур
Гамбург
Веен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Веен, которое состоится 17 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Веен
Висбаден
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Веен1 : 1Гамбург
31.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гамбург3 : 2Веен
03.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Веен1 : 1Гамбург
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Веен0 : 3Гамбург
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Гамбург
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 2
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 0
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 2Гамбург
09.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гамбург3 : 4
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Веен1 : 1
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 3Веен
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Веен1 : 2
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 0Веен
09.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Веен1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2654
2
Повышение
Хольштайн2649
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2643
4 Гамбург2541
5 Ганновер-962539
6 Падерборн 072639
7 Гройтер Фюрт2638
8 Нюрнберг2636
9 Карлсруэ2535
10 Эльверсберг2635
11 Герта2534
12 Магдебург2531
13 Веен2531
14 Шальке-042530
15 Кайзерслаутерн2528
16 Ганза Р2628
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2627
18
Зона вылета
Оснабрюк2618

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