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Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
01 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити, которое состоится 01 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Халл Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Халл Сити
28.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Халл Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1Халл Сити
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Халл Сити
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити0 : 3Куинз Парк Рейнджерс
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл Сити
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Халл Сити2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Халл Сити2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 3Халл Сити
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Халл Сити4 : 1
20.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 3Халл Сити
13.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Халл Сити0 : 2
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 2 : 0Халл Сити
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Халл Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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