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Спартак М - Локомотив М 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Спартак МЛокомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Локомотив М, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М3 : 1Спартак М
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М0 : 2Спартак М
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Спартак М3 : 2Локомотив М
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М3 : 1Локомотив М
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1Спартак М
27.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М4 : 2Локомотив М
22.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М0 : 1Спартак М
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М1 : 2Спартак М
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Спартак М1 : 0Локомотив М
02.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Спартак М
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М4 : 0
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Спартак М
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 3
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 3Локомотив М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 1 : 2Локомотив М
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М7 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1537
2 Зенит1536
3 Локомотив М1534
4 Динамо М1530
5 Спартак М1528
6 ЦСКА1527
7 Рубин1622
8 Ростов1517
9 Акрон1616
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Крылья Советов1512
13
Стыковая зона
Химки1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат159
16
Зона вылета
Оренбург158

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