Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|26
|нп
|Савио
|47
|нп
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|8
|пз
|Ив Биссума
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|19
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|11
|19
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|9
|Астон Вилла
|11
|18
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|16
|11
|Брентфорд
|11
|16
|12
|Борнмут
|11
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|11
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|11
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Ипсвич Таун
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4