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Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уокер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
26 Бразилия нп Савио
47 Англия нп Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
13 Италия зщ Дестини Удоджи
8 Мали пз Ив Биссума
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Манчестер Сити
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Манчестер Сити
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
19.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити4 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Манчестер Сити
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 1Манчестер Сити
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Манчестер Сити
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Манчестер Сити
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити1 : 0
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
03.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Манчестер Сити
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Челси1119
4
Лига чемпионов
Арсенал1119
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1119
6 Брайтон энд Хоув Альбион1119
7 Фулхэм1118
8 Ньюкасл Юнайтед1118
9 Астон Вилла1118
10 Тоттенхэм Хотспур1116
11 Брентфорд1116
12 Борнмут1115
13 Манчестер Юнайтед1115
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1110
16 Эвертон1110
17 Ипсвич Таун118
18
Зона вылета
Кристал Пэлас117
19
Зона вылета
Вулверхэмптон116
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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