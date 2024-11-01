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Байер - Хайденхайм 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Байер
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хайденхайм, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10ГерманияпзФлориан Вирц
11ФранциянпМартен Терье
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
39ГерманияпзНиклас Дорш
33СШАпзЛеннард Мэлони
8БразилияпзЛео Шенца
3ГерманияпзЯн Шёппнер
10ГерманияпзПауль Ваннер
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХайденхайм1 : 2Байер
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБайер4 : 1Хайденхайм
05.02.2019Кубок Германии1/8 финалаХайденхайм2 : 1Байер
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Байер
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Байер
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБайер0 : 0
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаБайер3 : 0
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 2Байер
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турХайденхайм1 : 3
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 2Хайденхайм
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур1 : 0Хайденхайм
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Хайденхайм
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турХайденхайм0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1020
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Майнц1013
11 Штутгарт1013
12 Вольфсбург1012
13 Аугсбург1012
14 Хайденхайм1010
15 Хоффенхайм109
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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