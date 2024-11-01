Байер - Хайденхайм 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
23 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хайденхайм, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|39
|пз
|Никлас Дорш
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|8
|пз
|Лео Шенца
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Франк Шмидт
История личных встреч
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Майнц
|10
|13
|11
|Штутгарт
|10
|13
|12
|Вольфсбург
|10
|12
|13
|Аугсбург
|10
|12
|14
|Хайденхайм
|10
|10
|15
|Хоффенхайм
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2