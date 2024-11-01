Сельта - Барселона 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|21
|зщ
|Михайло Ристич
|33
|пз
|Уго Сотело
|8
|пз
|Фран Бельтран
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 2
|09.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 5
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 5
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|13
|20
|7
|Бетис
|13
|20
|8
|Мальорка
|13
|18
|9
|Реал Сосьедад
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Алавес
|13
|13
|16
|Лас-Пальмас
|13
|12
|17
|Хетафе
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7