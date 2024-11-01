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Сельта - Барселона 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Сельта
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
21СербиязщМихайло Ристич
33ИспанияпзУго Сотело
8ИспанияпзФран Бельтран
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
17.02.2024Испания - Примера25-й турСельта1 : 2Барселона
23.09.2023Испания - Примера6-й турБарселона3 : 2Сельта
04.06.2023Испания - Примера38-й турСельта2 : 1Барселона
09.10.2022Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Сельта
10.05.2022Испания - Примера36-й турБарселона3 : 1Сельта
06.11.2021Испания - Примера13-й турСельта3 : 3Барселона
16.05.2021Испания - Примера37-й турБарселона1 : 2Сельта
01.10.2020Испания - Примера4-й турСельта0 : 3Барселона
27.06.2020Испания - Примера32-й турСельта2 : 2Барселона
09.11.2019Испания - Примера13-й турБарселона4 : 1Сельта
10.11.2024Испания — Примера13-й тур2 : 2Сельта
04.11.2024Испания — Примера12-й турСельта1 : 0
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 5Сельта
27.10.2024Испания — Примера11-й тур3 : 0Сельта
19.10.2024Испания — Примера10-й турСельта1 : 2
10.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 0Барселона
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 5Барселона
03.11.2024Испания — Примера12-й турБарселона3 : 1
26.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 4Барселона
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Атлетико М1326
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1320
7 Бетис1320
8 Мальорка1318
9 Реал Сосьедад1318
10 Жирона1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Алавес1313
16 Лас-Пальмас1312
17 Хетафе1310
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид139
20
Зона вылета
Валенсия117

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