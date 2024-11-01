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Арсенал - Ноттингем Форест 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Арсенал
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ноттингем Форест, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
23 Испания пз Микель Мерино
29 Германия пз Кай Хаверц
30 Англия нп Рахим Стерлинг
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
18 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест1 : 2Арсенал
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
07.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест4 : 2Арсенал
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Арсенал
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Арсенал
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Арсенал
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Арсенал
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 0 : 3Арсенал
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Арсенал2 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест1 : 3
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест3 : 0
25.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест1 : 0
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Челси1119
4
Лига чемпионов
Арсенал1119
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1119
6 Брайтон энд Хоув Альбион1119
7 Фулхэм1118
8 Ньюкасл Юнайтед1118
9 Астон Вилла1118
10 Тоттенхэм Хотспур1116
11 Брентфорд1116
12 Борнмут1115
13 Манчестер Юнайтед1115
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1110
16 Эвертон1110
17 Ипсвич Таун118
18
Зона вылета
Кристал Пэлас117
19
Зона вылета
Вулверхэмптон116
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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