02:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 ноября
Свернуть список

Милан - Ювентус 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
23 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ювентус, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Ювентус
Турин
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
1 Италия вр Маттиа Перин
37 Италия зщ Николо Савона
4 Италия зщ Федерико Гатти
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
22 США нп Тимоти Веа
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус0 : 0Милан
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Милан0 : 1Ювентус
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус2 : 2Милан
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1Милан
08.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Милан2 : 0Ювентус
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 0Ювентус
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус1 : 1Милан
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус0 : 3Милан
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Милан1 : 3Ювентус
07.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Милан4 : 2Ювентус
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3Милан
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 3Милан
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 1Милан
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Милан0 : 2
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Милан3 : 1
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Ювентус2 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1Ювентус
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 2Ювентус
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Ювентус2 : 2
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 4 : 4Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1226
2
Лига чемпионов
Интер М1225
3
Лига чемпионов
Фиорентина1225
4
Лига чемпионов
Аталанта1225
5
Лига Европы
Лацио1225
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1224
7 Милан1118
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1212
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close