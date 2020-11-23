Парма - Аталанта 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
23 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Аталанта, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Аталанта
Бергамо
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|22
|пз
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 5
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|5 : 0
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|08.03.2015
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|19.10.2014
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|16.02.2014
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 4
|25.09.2013
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 3
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|26
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Лацио
|12
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|12
|24
|7
|Милан
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Рома
|12
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|12
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8