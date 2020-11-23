02:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 ноября
Свернуть список

Парма - Аталанта 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
23 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Парма
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Аталанта, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Аталанта
Бергамо
31 Япония вр Дзион Судзуки
26 Франция зщ Войо Кулибали
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
98 Румыния пз Деннис Ман
19 Швейцария пз Симон Зом
22 Италия нп Маттео Канчелльери
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
22 Италия пз Маттео Руджери
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Нигерия нп Адемола Лукман
32 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Парма2 : 5Аталанта
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Аталанта3 : 0Парма
28.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Парма1 : 2Аталанта
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта5 : 0Парма
31.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Парма1 : 3Аталанта
27.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур Аталанта3 : 0Парма
08.03.2015 Италия - Серия А 26-й тур Парма0 : 0Аталанта
19.10.2014 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта1 : 0Парма
16.02.2014 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта0 : 4Парма
25.09.2013 Италия - Серия А 5-й тур Парма4 : 3Аталанта
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 2Парма
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Парма0 : 1
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Парма
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Парма1 : 1
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 1Парма
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Аталанта2 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 2Аталанта
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 3Аталанта
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Аталанта2 : 0
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Аталанта6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1226
2
Лига чемпионов
Интер М1225
3
Лига чемпионов
Фиорентина1225
4
Лига чемпионов
Аталанта1225
5
Лига Европы
Лацио1225
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1224
7 Милан1118
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1212
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close