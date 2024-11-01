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Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
23 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Алмере Сити
Алмере
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
29ДаниязщАске Адельгор
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
11НидерландыпзБобби Адеканье
7ДанияпзЯкоб Бреум
23НорвегиянпОливер Эдвардсен
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
3НидерландызщЙоей Якобс
4ИспаниязщРикардо Висус
15УэльсзщДжеймс Лоуренс
14ГрециязщВасилиос Загаритис
5НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
19НидерландыпзТом Хайе
8БельгияпзAnas Tahiri
17НорвегиянпКорнелиус Хансен
11ФранциянпЖуниор Кадиль
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
НидерландыХедвигес Мадуро
История личных встреч
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Алмере Сити
28.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАлмере Сити0 : 0Гоу Эхед Иглс
27.10.2021Кубок Нидерландов1-й раундАлмере Сити0 : 2Гоу Эхед Иглс
17.04.2021Нидерланды - Первый дивизион34-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Алмере Сити
21.11.2020Нидерланды - Первый дивизион13-й турАлмере Сити3 : 0Гоу Эхед Иглс
12.01.2020Нидерланды - Первый дивизион21-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Алмере Сити
29.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундАлмере Сити1 : 3Гоу Эхед Иглс
13.10.2019Нидерланды - Первый дивизион10-й турАлмере Сити1 : 1Гоу Эхед Иглс
18.01.2019Нидерланды - Первый дивизион21-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Алмере Сити
19.10.2018Нидерланды - Первый дивизион10-й турАлмере Сити0 : 1Гоу Эхед Иглс
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 0Гоу Эхед Иглс
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турГоу Эхед Иглс2 : 2
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турГоу Эхед Иглс1 : 5
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турГоу Эхед Иглс4 : 1
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турАлмере Сити1 : 4
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур2 : 0Алмере Сити
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд3 : 0Алмере Сити
25.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турАлмере Сити1 : 0
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур2 : 2Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1126
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1225
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1216
9 Виллем II1215
10 Гоу Эхед Иглс1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1214
13 Гронинген1212
14 ПЕК Зволле1212
15 Хераклес1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити126
18
Зона вылета
Валвейк124

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