Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
23 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|27.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|17.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|3 : 0
|21.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|29.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|13.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 1
|18.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|19.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|11
|26
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|12
|25
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|16
|9
|Виллем II
|12
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Гронинген
|12
|12
|14
|ПЕК Зволле
|12
|12
|15
|Хераклес
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|12
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|12
|4