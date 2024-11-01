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Кайсериспор - Фенербахче 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция), вместимость: 40458
23 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Кайсериспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Фенербахче, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсериспор
Кайсери
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче3 : 0Кайсериспор
20.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Кайсериспор3 : 4Фенербахче
04.03.2023 Турция - Суперлига 24-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
03.09.2022 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче2 : 0Кайсериспор
02.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Кайсериспор0 : 4Фенербахче
07.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Фенербахче2 : 2Кайсериспор
15.05.2021 Турция - Суперлига 42-й тур Кайсериспор1 : 2Фенербахче
25.01.2021 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 0Кайсериспор
12.06.2020 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 1Кайсериспор
03.11.2019 Турция - Суперлига 10-й тур Кайсериспор1 : 0Фенербахче
08.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 2Кайсериспор
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Кайсериспор0 : 0
26.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 1Кайсериспор
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Кайсериспор2 : 2
05.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Кайсериспор
15.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Фенербахче2 : 1
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 1Фенербахче
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 2 : 3Фенербахче
27.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Фенербахче2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1131
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1126
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1225
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1222
5 Бешикташ1121
6 Гёзтепе1118
7 Сивасспор1217
8 Истанбул Башакшехир1116
9 Коньяспор1214
10 Антальяспор1214
11 Касымпаша1214
12 Ризеспор1113
13 Кайсериспор1112
14 Трабзонспор1112
15 Газиантеп1112
16
Зона вылета
Бодрум1211
17
Зона вылета
Аланьяспор1110
18
Зона вылета
Хатайспор116
19
Зона вылета
Адана Демирспор112

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