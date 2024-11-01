Кайсериспор - Фенербахче 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция), вместимость: 40458
23 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Фенербахче, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсериспор
Кайсери
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|3 : 0
|20.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|3 : 4
|04.03.2023
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|1 : 2
|03.09.2022
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 0
|02.04.2022
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|0 : 4
|07.11.2021
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 2
|15.05.2021
|Турция - Суперлига
|42-й тур
|1 : 2
|25.01.2021
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|3 : 0
|12.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|03.11.2019
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|10.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|4 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|11
|31
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|11
|26
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|12
|25
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|12
|22
|5
|Бешикташ
|11
|21
|6
|Гёзтепе
|11
|18
|7
|Сивасспор
|12
|17
|8
|Истанбул Башакшехир
|11
|16
|9
|Коньяспор
|12
|14
|10
|Антальяспор
|12
|14
|11
|Касымпаша
|12
|14
|12
|Ризеспор
|11
|13
|13
|Кайсериспор
|11
|12
|14
|Трабзонспор
|11
|12
|15
|Газиантеп
|11
|12
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Аланьяспор
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|11
|6
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|11
|2