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Днепр М - Ислочь 23 Ноября прямая трансляция

23 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Днепр М
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Ислочь, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Ислочь
Минский район
История личных встреч
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 1Ислочь
30.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 1Днепр М
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Днепр М0 : 2Ислочь
27.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь3 : 2Днепр М
28.08.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М1 : 2Ислочь
02.12.2018 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь3 : 2Днепр М
09.07.2018 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Днепр М0 : 0Ислочь
18.11.2017 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Ислочь1 : 0Днепр М
18.10.2017 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Днепр М1 : 2Ислочь
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 2 : 1Днепр М
01.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Днепр М0 : 3
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Днепр М1 : 1
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Днепр М
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Днепр М0 : 3
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Ислочь0 : 1
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Ислочь
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь3 : 0
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Ислочь
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Ислочь3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2764
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2861
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2856
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2843
7 БАТЭ2837
8 Слуцк2836
9 Ислочь2835
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2728
13 Минск2828
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2815
16
Зона вылета
Шахтёр С282

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