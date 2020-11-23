Днепр М - Ислочь 23 Ноября прямая трансляция
23 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Ислочь, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|30.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|27.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 2
|28.08.2020
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|02.12.2018
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 2
|09.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|18.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|18.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|10.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|27
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|28
|56
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Витебск
|28
|44
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|БАТЭ
|28
|37
|8
|Слуцк
|28
|36
|9
|Ислочь
|28
|35
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Арсенал
|28
|34
|12
|Сморгонь
|27
|28
|13
|Минск
|28
|28
|14
|Нафтан
|28
|22
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|28
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|28
|2