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Аталанта - Болонья 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
08 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Аталанта
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Болонья, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
09.01.2023 Италия - Серия А Тур 17 Болонья1 : 2Аталанта
20.03.2022 Италия - Серия А Тур 30 Болонья0 : 1Аталанта
28.08.2021 Италия - Серия А Тур 2 Аталанта0 : 0Болонья
25.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Аталанта5 : 0Болонья
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Болонья2 : 2Аталанта
21.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Аталанта1 : 0Болонья
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Болонья2 : 1Аталанта
04.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Аталанта4 : 1Болонья
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Болонья1 : 2Аталанта
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Болонья0 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи28 23 2 3 64-20 71 84.5
2
Лига чемпионов
Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
3
Лига чемпионов
Милан28 15 6 7 48-36 51 60.7
4
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
5
Лига Европы
Рома28 15 5 8 38-26 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
11 Торино28 10 8 10 30-34 38 45.2
12 Сассуоло28 10 7 11 36-41 37 44.0
13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
14 Эмполи28 7 10 11 25-36 31 36.9
15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
16 Лечче28 6 9 13 24-33 27 32.1
17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория28 3 6 19 16-47 15 17.9
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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