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Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 17:00
Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
01 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 01 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Шеффилд Юнайтед
04.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Шеффилд Юнайтед
05.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Юнайтед
20.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Шеффилд Юнайтед
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 0
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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