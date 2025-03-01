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Кайзерслаутерн - Ян 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 14:00
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
01 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Кайзерслаутерн
Ян

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Ян, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Ян
Регенсбург
История личных встреч
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ян0 : 0Кайзерслаутерн
23.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Ян0 : 0Кайзерслаутерн
16.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн0 : 3Ян
13.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Кайзерслаутерн1 : 1 3 : 4Ян
08.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Ян
28.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ян3 : 1Кайзерслаутерн
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн0 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 1Кайзерслаутерн
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 4Кайзерслаутерн
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Ян
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Ян1 : 1
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 2 : 1Ян
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Ян2 : 0
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 5 : 1Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2341
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2438
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982328
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2321
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

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