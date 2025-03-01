РБ Лейпциг - Майнц 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Майнц, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|19
|зщ
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Марко Розе
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 1
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 5
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|23
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|23
|38
|7
|Штутгарт
|23
|36
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Хоффенхайм
|23
|22
|15
|Санкт-Паули
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Бохум
|23
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13