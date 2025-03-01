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РБ Лейпциг - Майнц 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
РБ Лейпциг
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Майнц, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Майнц
Майнц
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
17ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
44СловенияпзКевин Кампль
10НидерландыпзХави Симонс
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
3ГерманиязщМоритц Йенц
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
30ШвейцариязщСильван Видмер
19ФранциязщАнтони Каси
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ДанияБо Хенриксен
История личных встреч
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турМайнц0 : 2РБ Лейпциг
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0Майнц
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турМайнц2 : 0РБ Лейпциг
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турРБ Лейпциг0 : 3Майнц
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турМайнц1 : 1РБ Лейпциг
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг4 : 1Майнц
15.08.2021Германия - Бундеслига1-й турМайнц1 : 0РБ Лейпциг
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турМайнц3 : 2РБ Лейпциг
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турРБ Лейпциг3 : 1Майнц
24.05.2020Германия - Бундеслига27-й турМайнц0 : 5РБ Лейпциг
26.02.2025Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг1 : 0
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турРБ Лейпциг2 : 2
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур0 : 0РБ Лейпциг
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й турРБ Лейпциг2 : 0
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур0 : 0РБ Лейпциг
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турМайнц2 : 0
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур0 : 2Майнц
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турМайнц0 : 0
31.01.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 0Майнц
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турМайнц2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2358
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2342
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2338
7 Штутгарт2336
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Хоффенхайм2322
15 Санкт-Паули2321
16
Стыковая зона
Хайденхайм2315
17
Зона вылета
Бохум2315
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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