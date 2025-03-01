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Блэкберн Роверс - Норвич Сити 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 14:30
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
01 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Блэкберн Роверс
Норвич Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Норвич Сити, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Норвич Сити2 : 2Блэкберн Роверс
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Норвич Сити
05.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Норвич Сити1 : 3Блэкберн Роверс
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 2Норвич Сити
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити0 : 1Блэкберн Роверс
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Норвич Сити0 : 2Блэкберн Роверс
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Норвич Сити1 : 1Блэкберн Роверс
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Норвич Сити
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 1Блэкберн Роверс
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Норвич Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Блэкберн Роверс0 : 2
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Норвич Сити4 : 2
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Норвич Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Норвич Сити0 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Норвич Сити1 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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