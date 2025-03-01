Оксфорд Юнайтед - Ковентри Сити 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 14:30
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
01 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|16.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 2
|06.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|6 : 2
|31.08.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 6-й тур
|3 : 3
|23.03.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 39-й тур
|0 : 1
|09.09.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 7-й тур
|1 : 2
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|19.11.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 18-й тур
|4 : 1
|18.10.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 14-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 2
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 2
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
|05.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|34
|75
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|34
|70
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|34
|68
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|34
|62
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|34
|51
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|34
|51
|7
|Ковентри Сити
|34
|50
|8
|Бристоль Сити
|34
|49
|9
|Уотфорд
|34
|48
|10
|Норвич Сити
|34
|47
|11
|Мидлсбро
|34
|47
|12
|Миллуолл
|34
|45
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|34
|45
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|44
|15
|Престон Норт Энд
|34
|42
|16
|Суонси Сити
|34
|40
|17
|Портсмут
|34
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|34
|38
|19
|Кардифф Сити
|34
|36
|20
|Сток Сити
|34
|35
|21
|Халл Сити
|34
|33
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|34
|30
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|34
|29
| 24
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|28