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Оксфорд Юнайтед - Ковентри Сити 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 14:30
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
01 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Оксфорд Юнайтед
Ковентри Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 01 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ковентри Сити1 : 0Оксфорд Юнайтед
16.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Ковентри Сити3 : 2Оксфорд Юнайтед
06.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Ковентри Сити6 : 2Оксфорд Юнайтед
31.08.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 6-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 3Ковентри Сити
23.03.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 39-й тур Ковентри Сити0 : 1Оксфорд Юнайтед
09.09.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 7-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2Ковентри Сити
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 0Ковентри Сити
19.11.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Оксфорд Юнайтед4 : 1Ковентри Сити
18.10.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 14-й тур Ковентри Сити2 : 1Оксфорд Юнайтед
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 2
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Ковентри Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 2Ковентри Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Ковентри Сити1 : 0
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити1 : 4
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Ковентри Сити0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3475
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3470
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Уотфорд3448
10 Норвич Сити3447
11 Мидлсбро3447
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3445
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Кардифф Сити3436
20 Сток Сити3435
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3428

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