Вердер - Вольфсбург 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Вольфсбург, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Вольфсбург
Вольфсбург
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|15
|нп
|Оливер Бёрк
|9
|нп
|Андре Силва
|29
|вр
|Мариус Мюллер
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|6
|пз
|Астер Вранкс
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 3
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|23
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|23
|38
|7
|Штутгарт
|23
|36
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Хоффенхайм
|23
|22
|15
|Санкт-Паули
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Бохум
|23
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13