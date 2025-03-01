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Вердер - Вольфсбург 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Вердер
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Вольфсбург, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Вольфсбург
Вольфсбург
30ГерманияврМио Бакхаус
13СербиязщМилош Велькович
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
11ГерманиянпДжастин Нджинма
15ШотландиянпОливер Бёрк
9ПортугалиянпАндре Силва
29ГерманияврМариус Мюллер
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
6БельгияпзАстер Вранкс
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
11ПортугалиянпТьягу Томаш
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турВольфсбург2 : 4Вердер
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турВердер0 : 2Вольфсбург
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2Вердер
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турВердер2 : 1Вольфсбург
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 2Вердер
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турВердер1 : 2Вольфсбург
27.11.2020Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург5 : 3Вердер
07.06.2020Германия - Бундеслига30-й турВердер0 : 1Вольфсбург
01.12.2019Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург2 : 3Вердер
03.03.2019Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург1 : 1Вердер
25.02.2025Кубок Германии1/4 финала2 : 1Вердер
21.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур5 : 0Вердер
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й турВердер1 : 3
07.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур3 : 0Вердер
31.01.2025Германия — Бундеслига20-й турВердер1 : 0
26.02.2025Кубок Германии1/4 финала1 : 0Вольфсбург
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турВольфсбург1 : 1
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 2Вольфсбург
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 0
02.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2358
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2342
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2338
7 Штутгарт2336
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Хоффенхайм2322
15 Санкт-Паули2321
16
Стыковая зона
Хайденхайм2315
17
Зона вылета
Бохум2315
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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