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Ланс - Гавр 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 20:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
01 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Гавр, которое состоится 01 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Гавр
Гавр
30 Австралия вр Мэтью Райан
2 Франция зщ Рубен Агилар
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Аргентина зщ Факундо Медина
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
19 Франция пз Годюэн Куалипу
22 Франция нп Уэсли Саид
21 Марокко нп Анасс Зарури
1 Франция вр Матьё Горжелен
7 Венгрия зщ Лоик Него
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
97 Сенегал зщ Фоде Балло-Туре
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
21 Франция пз Антуан Жужу
10 Франция пз Хосуэ Казимир
34 Франция пз Махамаду Диавара
45 Сенегал нп Исса Сумаре
28 Гана нп Андре Айю
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Гавр1 : 2Ланс
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Ланс1 : 1Гавр
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Гавр0 : 0Ланс
31.01.2020 Франция - Лига 2 22-й тур Гавр0 : 0Ланс
17.08.2019 Франция - Лига 2 4-й тур Ланс1 : 3Гавр
01.04.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Ланс0 : 0Гавр
27.10.2018 Франция - Лига 2 12-й тур Гавр2 : 1Ланс
20.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 34-й тур Ланс3 : 3Гавр
25.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 16-й тур Гавр1 : 0Ланс
24.04.2017 Франция - Лига 2 34-й тур Гавр1 : 0Ланс
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 1Ланс
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 0Ланс
31.01.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 0 : 2Ланс
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Гавр1 : 4
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Гавр1 : 3
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 1 : 2Гавр
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 1Гавр
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Гавр0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2343
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2341
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2333
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2322
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2317
18
Зона вылета
Монпелье2315

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