Ланс - Гавр 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 20:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
01 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Гавр, которое состоится 01 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Гавр
Гавр
|30
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|19
|пз
|Годюэн Куалипу
|22
|нп
|Уэсли Саид
|21
|нп
|Анасс Зарури
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|97
|зщ
|Фоде Балло-Туре
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|21
|пз
|Антуан Жужу
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|34
|пз
|Махамаду Диавара
|45
|нп
|Исса Сумаре
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Дидье Дигар
История личных встреч
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2019
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|1 : 3
|01.04.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|20.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|3 : 3
|25.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|1 : 0
|24.04.2017
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|23
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15