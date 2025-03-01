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Атлетико М - Атлетик Б 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
01 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетико М
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Атлетик Б, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
2УругвайзщХосе Хименес
24ИспаниязщРобен Ле Норман
21ИспаниязщХавьер Галан
5АргентинапзРодриго Де Пауль
8ИспанияпзПабло Барриос
12БразилияпзСамуэл Лино
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
32ИспаниязщАдама Бойро
16ИспанияпзИньиго Руис
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
21ИспаниянпМароан Саннади
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
31.08.2024Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1Атлетик Б
29.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 0Атлетико М
07.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетико М0 : 1Атлетик Б
16.12.2023Испания - Примера17-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
19.02.2023Испания - Примера22-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
15.10.2022Испания - Примера9-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
30.04.2022Испания - Примера34-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
13.01.2022Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетико М1 : 2Атлетик Б
18.09.2021Испания - Примера5-й турАтлетико М0 : 0Атлетик Б
25.02.2025Кубок Испании1/2 финала. 1-й матч4 : 4Атлетико М
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 3Атлетико М
15.02.2025Испания — Примера24-й турАтлетико М1 : 1
08.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 1Атлетико М
04.02.2025Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М5 : 0
23.02.2025Испания — Примера25-й турАтлетик Б7 : 1
16.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Атлетик Б
08.02.2025Испания — Примера23-й турАтлетик Б3 : 0
02.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 2Атлетик Б
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турАтлетик Б3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Атлетико» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2554
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2535
7 Бетис2535
8 Райо Вальекано2535
9 Реал Сосьедад2534
10 Севилья2532
11 Осасуна2532
12 Сельта2532
13 Жирона2531
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2524
17 Лас-Пальмас2523
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2515

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