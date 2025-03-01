Атлетико М - Атлетик Б 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
01 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Атлетик Б, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|16
|пз
|Иньиго Руис
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Мароан Саннади
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Атлетико» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|25
|35
|7
|Бетис
|25
|35
|8
|Райо Вальекано
|25
|35
|9
|Реал Сосьедад
|25
|34
|10
|Севилья
|25
|32
|11
|Осасуна
|25
|32
|12
|Сельта
|25
|32
|13
|Жирона
|25
|31
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|25
|24
|17
|Лас-Пальмас
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|25
|15