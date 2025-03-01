08:10 ()
Онлайн трансляции
Суббота 01 марта
Свернуть список

Ахмат - Рубин 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 18:00
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
01 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ахмат
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 01 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат2 : 0Рубин
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Рубин2 : 0Ахмат
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0Ахмат
31.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1Ахмат
08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1Рубин
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 1Рубин
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 2Рубин
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин2 : 1Ахмат
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ахмат0 : 0Рубин
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Рубин1 : 1Ахмат
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат1 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат2 : 0
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат0 : 1
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Ахмат
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат4 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин5 : 3
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин2 : 0
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 4
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин0 : 1
25.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Рубин
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1839
2 Зенит1839
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1936
5 Динамо М1835
6 ЦСКА1831
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Динамо Мх1918
11 Крылья Советов1818
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1816
14
Стыковая зона
Факел1814
15
Зона вылета
Ахмат1813
16
Зона вылета
Оренбург188

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close