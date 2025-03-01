Ахмат - Рубин 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 18:00
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
01 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 01 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 4
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|25.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|18
|39
|2
|Зенит
|18
|39
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|19
|36
|5
|Динамо М
|18
|35
|6
|ЦСКА
|18
|31
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|18
|26
|9
|Акрон
|18
|22
|10
|Динамо Мх
|19
|18
|11
|Крылья Советов
|18
|18
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|18
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|18
|13
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|18
|8