ПСЖ - Лилль 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 22:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
01 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лилль, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|32
|пз
|Айюб Буадди
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|24
|нп
|Чуба Акпом
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Бруно Женезио
История личных встреч
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 3
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 5
|29.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|01.08.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 1
|17.03.2021
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 7
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|23
|43
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|23
|36
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Ланс
|23
|33
|9
|Брест
|23
|33
|10
|Тулуза
|23
|30
|11
|Осер
|23
|28
|12
|Анже
|23
|27
|13
|Ренн
|23
|26
|14
|Нант
|23
|24
|15
|Реймс
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|23
|15