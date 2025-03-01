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ПСЖ - Лилль 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 22:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
01 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
ПСЖ
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лилль, которое состоится 01 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лилль
Лилль
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
14 Франция пз Дезире Дуэ
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
32 Франция пз Айюб Буадди
21 Франция пз Бенжамен Андре
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
9 Канада нп Джонатан Дэвид
24 Англия нп Чуба Акпом
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Лилль1 : 3ПСЖ
10.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ3 : 1Лилль
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Лилль1 : 1ПСЖ
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 3Лилль
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль1 : 7ПСЖ
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль1 : 5ПСЖ
29.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур ПСЖ2 : 1Лилль
01.08.2021 Суперкубок Франции Финал Лилль1 : 0ПСЖ
03.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ0 : 1Лилль
17.03.2021 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 0Лилль
26.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала 0 : 7ПСЖ
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 3ПСЖ
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ7 : 0
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 1ПСЖ
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 3ПСЖ
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лилль2 : 1
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 2Лилль
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Лилль1 : 2
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Лилль1 : 1 4 : 5
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Лилль4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2359
2
Лига чемпионов
Марсель2346
3
Лига чемпионов
Ницца2343
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2341
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2336
7 Страсбург2334
8 Ланс2333
9 Брест2333
10 Тулуза2330
11 Осер2328
12 Анже2327
13 Ренн2326
14 Нант2324
15 Реймс2322
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2317
18
Зона вылета
Монпелье2315

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