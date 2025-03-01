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Санкт-Паули - Боруссия Д 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Санкт-Паули
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия Д, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
4АвстриязщДавид Немет
5ГерманиязщХауке Валь
44БельгиязщСибе ван дер Хейден
8ШвециязщЭрик Смит
21ГерманиязщЛарс Рицка
23ГерманияпзФилипп Трой
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
26ГерманияпзЭлиас Саад
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
13ГерманиянпНоа Вайсхаупт
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманиянпКарим Адейеми
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1Санкт-Паули
18.01.2022Кубок Германии1/8 финалаСанкт-Паули2 : 1Боруссия Д
28.10.2014Кубок Германии2-й раундСанкт-Паули0 : 3Боруссия Д
19.02.2011Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 0Санкт-Паули
25.09.2010Германия - Бундеслига6-й турСанкт-Паули1 : 3Боруссия Д
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур2 : 0Санкт-Паули
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турСанкт-Паули0 : 1
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 0Санкт-Паули
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турСанкт-Паули1 : 1
26.01.2025Германия — Бундеслига19-й турСанкт-Паули3 : 0
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБоруссия Д0 : 0
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур2 : 0Боруссия Д
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 3Боруссия Д
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия Д1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2358
2
Лига чемпионов
Байер2350
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2342
4
Лига чемпионов
Фрайбург2339
5
Лига Европы
Майнц2338
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2338
7 Штутгарт2336
8 Вольфсбург2334
9 Боруссия М2334
10 Боруссия Д2332
11 Аугсбург2331
12 Вердер2330
13 Унион2324
14 Хоффенхайм2322
15 Санкт-Паули2321
16
Стыковая зона
Хайденхайм2315
17
Зона вылета
Бохум2315
18
Зона вылета
Хольштайн2313

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