Санкт-Паули - Боруссия Д 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
01 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия Д, которое состоится 01 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
|22
|вр
|Никола Василь
|4
|зщ
|Давид Немет
|5
|зщ
|Хауке Валь
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|8
|зщ
|Эрик Смит
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|23
|пз
|Филипп Трой
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|26
|пз
|Элиас Саад
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Нико Ковач
История личных встреч
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|19.02.2011
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|25.09.2010
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|23
|42
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Майнц
|23
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|23
|38
|7
|Штутгарт
|23
|36
|8
|Вольфсбург
|23
|34
|9
|Боруссия М
|23
|34
|10
|Боруссия Д
|23
|32
|11
|Аугсбург
|23
|31
|12
|Вердер
|23
|30
|13
|Унион
|23
|24
|14
|Хоффенхайм
|23
|22
|15
|Санкт-Паули
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|23
|15
| 17
Зона вылета
|Бохум
|23
|15
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|23
|13