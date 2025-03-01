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Зенит - ЦСКА 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2025 15:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
01 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
ЗенитЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 01 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Сербия Марко Николич
История личных встреч
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Зенит2 : 2 4 : 1ЦСКА
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА0 : 1Зенит
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит1 : 0ЦСКА
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Зенит
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА0 : 2Зенит
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
19.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Зенит
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит3 : 1
11.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Финал 0 : 3Зенит
11.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит2 : 0
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B 1 : 2Зенит
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Зенит2 : 2 4 : 1ЦСКА
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА4 : 2
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА1 : 1
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА0 : 0
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место ЦСКА1 : 2
07.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2ЦСКА
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1839
2 Зенит1839
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1936
5 Динамо М1835
6 ЦСКА1831
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Динамо Мх1918
11 Крылья Советов1818
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1816
14
Стыковая зона
Факел1814
15
Зона вылета
Ахмат1813
16
Зона вылета
Оренбург188

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