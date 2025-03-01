Зенит - ЦСКА 01 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 01-03-2025 15:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
01 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 01 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Марко Николич
История личных встреч
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 0
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 2
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|19.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|11.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Финал
|0 : 3
|11.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 3-е место
|1 : 2
|07.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|18
|39
|2
|Зенит
|18
|39
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|19
|36
|5
|Динамо М
|18
|35
|6
|ЦСКА
|18
|31
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|18
|26
|9
|Акрон
|18
|22
|10
|Динамо Мх
|19
|18
|11
|Крылья Советов
|18
|18
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|18
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|18
|13
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|18
|8