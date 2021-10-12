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Мората может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 12-10-2021

«Тоттенхэм Хотспур» может усилиться форвардом «Атлетико» Альваро Моратой. Текущий сезон игрок проводит в аренде в «Ювентусе». Источник информации – «Todofichajes».

Сообщается, что лондонцы продолжают искать альтернативу Гарри Кейну, который может уйти из команды в зимнее трансферное окно. Руководство «шпор» считает, что 28-летний испанец сможет заменить англичанина.

Также «Тоттенхэм» рассматривает вариант с приобретением Андре Силвы, выступающего в составе «РБ Лейпциг».

Напомним, осенью 2020 года Мората отправился в аренду в «Ювентус». По завершении сезона туринцы продлили аренду форварда еще на год. В текущем розыгрыше Серии А на его счету 6 матчей, в которых он отметился 2 забитыми мячами.

Стоимость футболиста сборной Испании оценивается в 45 млн евро («Transfermarkt»).

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