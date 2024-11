От школьных кед до hi-tech кроссовок: как изменилась обувь для баскетбола за последние 100 лет

Дата публикации: 08-11-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает о культовой спортивной обуви.

С чего все начиналось

Баскетболисты первых профессиональных команд играли в повседневной одежде и обуви. Однако уже более 100 лет назад стало понятно, что баскетбольная обувь должна быть высокой, с жесткой подошвой и максимально поддерживать стопу.

Первой моделью обуви, созданной специально для баскетбола, стали кеды Converse All Star, выпущенные в 1917 году. В 1936 году Converse окончательно закрепила за собой статус лучшего производителя обуви для баскетбола, выпустив высокие белые кеды Chuck Taylor All Star, в которых сборная США выиграла золотые медали на Олимпиаде 1936 года. Патриотические красные и белые линии этой модели настолько понравились американцам, что во время Второй мировой войны Chuck Taylor All Star стала официальной тренировочной обувью армии США. В итоге компания Converse почти на полвека монополизировала рынок баскетбольной обуви - по некоторым сведениям в середине XX века она контролировала 80% американского рынка. Ее кеды носили самые популярные баскетболисты своего времени и даже кинозвезды уровня Джеймса Дина.

Технологический прорыв

В 50-60-е годы спортивная индустрия начала понимать, что при производстве баскетбольной обуви следует использовать не ткань, а более прочный материал – кожу. Тогда же появилась возможность регулировать шнурки для более надежной фиксации стопы, а консервативный дизайн стал более стильным.

Adidas Superstar

В 1969 году Adidas выпустил революционную модель Superstar, которая со временем стала культовой. Ключевые преимущества Adidas Superstar – полностью резиновый носок для защиты пальцев и подошва, которая не оставляла следов на паркете. За короткое время на Adidas Superstar перешли более 75% игроков NBA, включая легендарного Карима Абдул-Джаббара. В наше время Superstar технологически устарел, но остается популярным как повседневная обувь в спортивном стиле.

Nike Air Force One

Nike вступил в борьбу с Adidas с целью передела рынка баскетбольной обуви еще в 1970-х годах XX-го века. Этот американский производитель выпустил несколько интересных моделей, а также вернулся к тканевой основе, которая помогла сделать кроссовки более легкими. Но по-настоящему выстрелила модель Air Force One, выпущенная в 1982 году. Для выхода на лидирующие позиции в индустрии Nike стал использовать капсулы сжатого воздуха в качестве амортизатора - отсюда и слово air в названии.

Nike Air Jordan

В 1985 году Nike заключает контракт с перспективным баскетболистом команды НБА Чикаго Буллз Майклом Джорданом и выпускает модель именных кроссовок Air Jordan. Динамично растущая популярность Джордана сделала эту модель хитом продаж. Air Jordan пережил несколько апгрейдов и остается бестселлером по сей день.

Вот уже несколько десятилетий производители баскетбольной обуви соревнуются между собой в технологичности, а по дизайну современные кроссовки больше похожи на болиды Formula 1, чем на обувь. Баскетбольные кроссовки уже давно стали модным атрибутом и их носят даже те люди, которые никогда не держали в руках оранжевый мяч.

