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Президент «Лацио»: Альберто хочет уйти? Мы не выбрасываем деньги в окно

Дата публикации: 14-04-2024

Клаудио Лотито, являющийся президентом «Лацио», прокомментировал заявление Луиса Альберто. Накануне хавбек римлян сообщил, что хочет сменить команду и ради досрочного прекращения сотрудничества согласен лишиться всей зарплаты.

«По всей видимости, он собирается уйти бесплатно. Однако если он намерен уйти, то ему придется подыскать клуб, готовый выкупить его. Мы не будем выкидывать деньги в окно. Нельзя нарушать существующие правила. Он надеялся на пролонгацию минувшим летом, а в клубе является вторым по уровню зарплаты. Сейчас он вдруг решил выступить с таким заявлением», - цитирует президента «Лацио» в социальной сети «Х» Николо Скира.

Трудовой договор Альберто с «орлами» действует до июня 2027 года. «Transfermarkt» оценивает стоимость 31-летнего испанца в € 14 млн.

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