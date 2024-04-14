«Арсенал» нацелился на экс-форварда «Реала»

Дата публикации: 14-04-2024

«Арсенал» нашел усиление в атаку.



По данным «Marca», клуб из Лондона заинтересован в приглашении в команду нападающего «Хетафе». Речь идет о Борхе Майорале. Руководство «канониров» рассматривает вариант с покупкой 27-летнего испанца в летнее трансферное окно.



Майораль – воспитанник академии мадридского «Реала». Большую часть карьеры скитался по арендам, выступая за «Вольфсбург», «Леванте» и «Рому». В 2022 году «Хетафе» выкупил права на футболиста у «сливочных» за 10 000 000 евро.



Стоит отметить, для Борхи этот сезон является одним из лучших в карьере в плане результативности. В 27 встречах Ла Лиги центрфорвард записал на свой счет 15 забитых мячей. В данный момент игрок находится на больничном (травма мениска).



Согласно сведениям «Transfermarkt», стоимость испанца составляет пятнадцать миллионов евро.