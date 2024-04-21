ЦСКА ведет переговоры с Гайичем о продлении контракта

Дата публикации: 21-04-2024

Раде Калдович, работающий с Миланом Гайичем, подтвердил информацию о том, что ЦСКА намерен продлить соглашение с его клиентом. Действующий контракт с 28-летним сербом истекает в 2025 году.



«Да, у меня был разговор с ЦСКА по вопросу пролонгации соглашения. В клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Гайича. Однако нам необходимы конкретные условия», - публикует заявление агента ресурс «РБ Спорт».



Состав «армейцев» защитник пополнил в 2022 году. В сезоне 2023/2024 на счету Гайича 32 встречи в футболке московского клуба (5 забитых мячей, 3 результативных паса).



Transfermarkt.de оценивает серба в 5 млн евро.