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ЦСКА ведет переговоры с Гайичем о продлении контракта

Дата публикации: 21-04-2024

Раде Калдович, работающий с Миланом Гайичем, подтвердил информацию о том, что ЦСКА намерен продлить соглашение с его клиентом. Действующий контракт с 28-летним сербом истекает в 2025 году.

«Да, у меня был разговор с ЦСКА по вопросу пролонгации соглашения. В клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Гайича. Однако нам необходимы конкретные условия», - публикует заявление агента ресурс «РБ Спорт».

Состав «армейцев» защитник пополнил в 2022 году. В сезоне 2023/2024 на счету Гайича 32 встречи в футболке московского клуба (5 забитых мячей, 3 результативных паса).

Transfermarkt.de оценивает серба в 5 млн евро.

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