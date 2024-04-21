«Реал» заинтересован в подписании центрального защитника «Интера»

Дата публикации: 21-04-2024

По данным «Tuttosport», Алессандро Бастони привлек внимание «Реала». На приобретении защитника «Интера» настаивает Карло Анчелотти, которому импонируют игровые качества футболиста.



Сообщается, что за Бастони «нерадзурри» запросят порядка 80 млн евро.



Алессандро обучался футболу в системе «Аталанты». Миланцы выкупили права на Бастони в августе 2017 года, заплатив за него 31 000 000 евро.



В сезоне 23/24 в активе 25-летнего центрдефа 33 встречи за «Интер» (1 забитый мяч, 3 результативные передачи). Трудовые отношения с Бастони действуют до середины 2028 года, а его рыночная стоимость равняется 70 млн евро (Transfermarkt.de).



За сборную Италии Бастони впервые сыграл в 2020 году. Всего на счету защитника 22 поединка за национальную команду (1 гол).