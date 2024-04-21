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«Галатасарай» нацелился на игрока «Ливерпуля»

Дата публикации: 21-04-2024

В летнее межсезонье состав «Галатасарая» может пополнить игроком «Ливерпуля». «Fotomac» утверждает, что турки попытаются оформить трансфер Райана Гравенберха.

«Мерсисайдцы» готовы расстаться с полузащитником, в то время как сам голландец пока не планирует покидать английскую команду. «Ливерпуль» подписал Гравенберха в 2023 году, заплатив за него «Баварии» 40 миллионов евро. Однако проявить себя в составе «красных» Райану пока не удается.

В сезоне 2023/2024 Гравенберх появлялся на поле в 33 встречах (3 забитых мяча, 2 голевые передачи). Его трудовой договор с командой Юргена Клоппа действует до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость Гравенберха равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).

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